Jongen gewond bij incident voor ROC Mondriaan Den Haag

Over de aanleiding van het incident of de verdachte(n) is volgens de politie nog niets bekend. Een woordvoerster kan ook nog niets zeggen over de identiteit van het slachtoffer. Over wat er zich precies heeft afgespeeld voor de school, bestaat eveneens onduidelijkheid.

Ⓒ REGIO15

Agenten doen momenteel daarom uitgebreid onderzoek bij het college. Op foto’s is een plas bloed te zien.