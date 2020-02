Nederlanders over aandacht zaak-Weinstein: ’Het is een hoop poppenkast’

Bij het verlaten van het gerechtsgebouw grijpt Weinstein naar de koperen trapleuning. Een medewerker pakt zijn rollator. Ⓒ AFP

New York - Het proces tegen de beruchte filmproducent Harvey Weinstein is in een cruciale fase aanbeland. Achter gesloten deuren probeert de jury te bepalen of de voormalige heerser van Hollywood schuldig is aan seksueel misbruik van twee vrouwen. Terwijl de jury afgesloten van de buitenwereld aan een oordeel werkt, is het buiten op de stoep een waar mediacircus, met een duidelijke hoofdrolspeler.