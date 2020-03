Bizar! Bootcampen en picknicken alsof het een normale zaterdag is

In de dagelijkse corona-update vertelt verslaggever Daniël van Dam over de laconieke houding die hij op straat zag. Frankrijk-correspondente ziet hetzelfde negeren van de regels in de banlieues van Parijs. Gelukkig zijn er ook lichtpuntjes. Zo is er de hartverwarmende actie van Ajax en Feyenoord die samen vandaag het land introkken, voetbalverslaggever Mike Verweij vertelt erover.

Verder brengen thuiswerkers Pim Sedee en Kamran Ullah nog veel meer coronanieuws.

Luister de podcast via Apple podcasts, Spotify, hier of hieronder.