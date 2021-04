’China bespioneert massaal buitenlandse bezoekers’

Zo staan er in de verzamelde data gegevens in van mensen die in 2016 van en naar Shanghai reisden, onder wie 45 Nederlanders. Volgens de radiozender geeft de informatie een inkijkje in de dubieuze handelswijze van de communistische staat en de manier waarop mensen in China op de voet worden ’gevolgd’.

Boudewijn Poldermans van de China Business Council is niet verrast over de uitkomsten die wijzen op spionage, zegt hij tegen BNR. „De Nederlandse overheid waarschuwt al jaren dat je een lege smartphone en een lege laptop mee moet nemen als je op een missie naar China gaat, omdat daarop ingebroken kan worden. China heeft een zeer hoog ontwikkeld systeem voor gezichtsherkenning en andere gegevens. De Chinese douane maakt automatisch een foto van je, in combinatie met alle gegevens van je paspoort.”

’Bewijs tegen Peking’

Human Rights Watch in China acht het nieuws over de database „een verder bewijs van de inspanningen van de Chinese regering om enorme hoeveelheden gegevens van mensen te onderscheppen, zonder dat ze er echt van afweten of zich bewust zijn van hoe het wordt gebruikt.”

Het zal de band met Australië niet verbeteren: dat land eist nog altijd openheid van Peking over de oorsprong van het vermoedelijk uit Wuhan afkomstige coronavirus.