Doden door schietpartij in Zuid-Afrikaanse kroeg

Volgens de politie gebeurde de schietpartij even na middernacht in de nacht van zaterdag op zondag. Twaalf mensen stierven ter plekke, drie anderen bezweken later aan hun verwondingen. Acht mensen liggen nog in het ziekenhuis.

Een groep gewapende mannen kwam de kroeg binnen en schoot „in koelen bloede” en willekeurig op gasten die aanwezig waren, meldde een politiewoordvoerder tegen de BBC.

Schietpartijen zijn niet ongebruikelijk in Zuid-Afrika en houden veelal verband met bendes of alcoholgebruik. Een dergelijk hoog dodental is echter uitzonderlijk.