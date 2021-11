Rapper Travis Scott wist niet wat er gaande was tijdens gedrang

Scott herhaalt zondag in de video in zijn Instagram Stories dat hij „kapot” is door de gebeurtenis. „Mijn fans betekenen alles voor me en ik wil er altijd voor zorgen dat ik ze een positieve ervaring geef”, zegt de rapper, die eraan toevoegt dat hij de „ernst van de situatie” niet doorhad. „Altijd als ik doorheb dat er iets fout gaat, dan stop ik de show.” De 29-jarige artiest zegt nauw samen te werken met onder meer de politie om het incident „tot op de bodem” uit te zoeken. De politie onderzoekt onder meer geruchten dat er mensen in het gedrang met naalden zijn geprikt. Media melden dat daarom de afdelingen narcotica en moordzaken bij het onderzoek betrokken zijn.

Voor het festivalpodium op het NRG-complex in de Amerikaanse stad ontstond vrijdag paniek in het gedrang en vielen meerdere bezoekers flauw. Ook bij de ingang en bij de omheiningen heerste er chaos. Op social media deelden talloze bezoekers dat de situatie al de hele dag onveilig was, maar dat er niets aan werd gedaan. In filmpjes is te zien hoe festivalgangers beveiligers vragen in te grijpen, maar genegeerd worden. Er waren zo’n 50.000 bezoekers aanwezig. Meer dan zeshonderd politieagenten en beveiligers waren ingeschakeld om het concert in goede banen te leiden.

Ook in zijn tweede reactie gaat Scott niet in op de kritiek op de veiligheid en het late ingrijpen. De organisatie van Astroworld zei zaterdag in een eerste verklaring ook niets daarover, maar beloofde wel mee te werken aan het onderzoek.