Mesdreiger Schiphol is 27-jarige man uit Tanzania

„De man reageerde niet op een herhaaldelijke oproep om het mes meer te leggen”, zegt een woordvoerder van de Koninklijke Marechaussee Robert van Kapel. „Hij stond te zwaaien met een heel groot mes. Marechaussees hebben toen snel en kordaat gehandeld door de man in zijn been te schieten.”

Er wordt niet uitgegaan van een terreurdaad, vertelt de woordvoerder. „ Het onderzoek door de Marechaussee vindt plaats onder leiding van het Openbaar Ministerie Noord-Holland. Wij gaan niet uit van enig terroristisch motief.”

De Marechaussee werd ingeschakeld nadat er alarm werd geslagen over een man die met een groot steekwapen door de luchthaven liep. Ook een tweede persoon werd aangehouden, maar is op een later moment weer vrijgelaten. Hij is geen verdachte meer in de zaak.

Van Kapel: „Op dit moment doen wij verder onderzoek naar het incident van gisteravond. De man die in zijn been is geschoten is een 27-jarige man uit Tanzania. Hij heeft eerder voor overlast gezorgd op Schiphol.”