Boeren in de mist over mestbeleid uit Brussel

Begin deze maand meldde De Telegraaf dat Nederland de zogeheten mestderogatie dreigt te verliezen, waardoor boeren minder mest mogen uitrijden. Dat kan leiden tot torenhoge rekeningen voor veehouders die hun mest dan moeten laten afvoeren. Een andere optie is dat ze het mes in hun veestapel zetten.

Nederland heeft al jaren een uitzondering waardoor boeren meer mest over hun land mogen uitrijden dan eigenlijk goed is voor het milieu. Die uitzondering gaat er de komende jaren ’significant anders’ uitzien, schrijft landbouwminister Staghouwer vrijdag in een brief aan de Tweede Kamer. Boeren vrezen het ergste en ook politiek Den Haag houdt de adem in. Pas in september neemt de Europese Commissie een besluit.

In Brussel klinkt dat Nederland milieuproblemen bij de bron moet aanpakken. Door het niet nakomen van eerdere beloftes heeft het ministerie van Landbouw veel krediet verloren. Om Staghouwer in Brussel te stutten, moest premier Mark Rutte te hulp schieten. De hoop is nu dat boeren geleidelijk minder mest mogen uitrijden, en dat de uitzondering niet per direct wordt opgeheven.