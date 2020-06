Grote steden mogen onbevoegde voor de klas zetten

Dat blijkt uit de afspraken die zijn gemaakt tussen het kabinet en Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Almere. De invallers kunnen bijvoorbeeld leraren van de lokale muziekschool zijn, of kunstenaars.

„We geven steden nu de ruimte voor oplossingen als de nood te hoog is. Ondanks de krappe arbeidsmarkt moeten we ervoor zorgen dat alle kinderen goed onderwijs blijven krijgen”, zegt Slob. Hij wil voorkomen dat kinderen door het gebrek aan een leraar naar huis worden gestuurd en geeft scholen uit Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Almere dus de ruimte om eenmaal per week te kiezen voor een alternatieve invulling.

Alleen de schoolbesturen uit de vijf grote steden krijgen de ruimte voor de bijzondere weekindeling. Voorwaarde is dat de invallers geen kernvakken geven. Dat gaat om rekenen en taallessen. Daarnaast moet de medezeggenschapsraad akkoord zijn gegaan met de noodgreep.

Jaarlijkse bonus

Het kabinet trekt in totaal de komende vier jaar 116 miljoen euro uit om de problemen door het lerarentekort aan te pakken. In Amsterdam, waar de tekorten het grootst zijn, krijgen leraren jaarlijks een bonus van 1000 euro. Onderwijzers die in een achterstandswijk werken krijgen daarbovenop nog eens 1500 euro.

Daarnaast gaat het kabinet op de lerarenopleidingen inzetten op het beter begeleiden van zij-instromers. Dat zijn mensen die eerst een ander vak deden en nu in het onderwijs aan de slag willen. De subsidieregeling voor deze groep wordt dit jaar verhoogd met 5 miljoen euro, waardoor 250 extra zij-instromers gebruik kunnen maken van subsidie.

Slob wil met het akkoord ervoor zorgen dat niet nog meer leraren uit de grote steden vertrekken. De tekorten in de G5-steden lopen op en er is een toename van het aantal leraren dat vanuit deze steden les gaat geven op scholen in andere gemeenten.