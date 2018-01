Bewoners toch terug naar beschoten huizen Breda

Dat heeft de voorzieningenrechter dinsdag geoordeeld. Daarmee wordt het besluit van burgemeester Paul Depla van tafel geveegd.

Die wilde dat de woningen op de Ahornstraat en op de Hagehof drie maanden werden gesloten, om herhaling te voorkomen en de veiligheid van de bewoners te garanderen. „Dit soort buitensporig geweld in een woonwijk is schokkend. Er hadden veel onschuldige slachtoffers kunnen vallen”, zei Depla destijds.

’Ingrijpend’

Er is „sprake van een zeer verstrekkende maatregel met ingrijpende gevolgen voor de bewoners, omdat zij gedurende enkele maanden niet in hun woning kunnen verblijven”, zo schrijft de rechtbank in een verklaring. De bewoners mogen dus weer naar huis.

De schietpartijen vonden op 6 februari plaats rond 02.30 uur. In de Ahornstraat werd de beschoten woning door meerdere kogels getroffen. De daders vluchtten in een grijze auto. In de Hagehof werd eveneens op een woning geschoten.

Verband met fatale schietpartij

Inmiddels lijkt er een verband te zijn tussen de beschieting van de woningen en de dodelijke schietpartij in Breda, van een paar dagen later, op 9 januari. Het 25-jarige slachtoffer dat in de flatwoning aan de Roeselarestraat werd gevonden, blijkt volgens lokale media de kleinzoon te zijn van de bewoonster van het beschoten huis aan het Hagehof.

De verdachte van die dodelijke schietpartij sprongen tijdens een achtervolging door agenten van een balkon af.