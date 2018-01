Wilders blijft erbij: kandidaten zijn helden

De PVV-leider bezweert dat alle Kamerleden dinsdag in de fractievergadering hebben beaamd dat de kandidaten helden zijn, omdat ze naast hun baan zich inzetten voor de partij. Het woord ’debielen’ is niet gevallen, zegt Wilders. „Niemand die kandidaat is voor de PVV komt in de buurt van die benaming die dat ik niet eens wil herhalen. Ik heb dat van geen enkel fractielid gehoord. Ik heb het nog eens geverifieerd, dus ik ga er van uit dat iedereen het met me eens is.”

’Debielen’

Wat Kamerleden kennelijk niet tegen hun politieke baas, maar wel aan de krant kwijt durfden: ze schamen zich voor het niveau van de kandidaten voor de lokale verkiezingen. „Er melden zich de grootste debielen aan voor de PVV-klasjes”, vertrouwde een Kamerlid De Telegraaf toe. „De minst erge springen er dan positief uit. Maar het blijven debielen.”

Leren

„Zeker”, zei Wilders. „Als je groeit, en van twee naar dertig gemeenten gaat, dan worden er fouten gemaakt. Ik verzeker u dat er nog wel meer dingen fout zullen gaan. Dat hoort erbij. Ik heb niet alle kandidaten zelf geselecteerd. Dat zou ook ondoenlijk zijn. Maar ik ga er van uit dat wie voor de PVV op de lijst durft - en dat is echt heel wat anders dan voor CDA of D66 - dat je dan in elk geval lef hebt. Het zijn 28 nieuwe fracties, met allemaal nieuwe kandidaten. Toen ik net in de Kamer kwam, moest ik het vak ook nog leren.”

Bres

In Rotterdam werd een lijsttrekker gekozen waarvan kort daarna een racistische podcast opdook. In Utrecht zei een kandidaat op de radio dat hij liever zou zien dat de lokale moskee zou afbranden. In Den Haag maken de kandidaten openlijk ruzie over de lijst. De tweet van lijstduwer Henk Bres over ’kanker moslims’ viel ook niet partijbreed in goede aarde.

Bekijk ook: Henk Bres lijstduwer PVV in Den Haag

Volgens Wilders heeft Bres zelf inmiddels afstand genomen van de uitlating en ziet hij in de ras-Hagenees een goede stemmentrekker. „Hij kan een echte volksvertegenwoordiger worden.”

Wilders bestrijdt dat zich nu wreekt dat de PVV leden noch partijdemocratie kent. „We willen geen ledenstructuur omdat we niet willen dat het de verkeerde kant op gaat. Maar de gemeentelijke afdelingen zijn autonoom. Selectie, training, het gebeurt allemaal decentraal. We groeien. Waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt.”