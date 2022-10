Lange achtervolging in Driebergen eindigt in crash, politie lost waarschuwingsschot

Via Burgernet heeft de politie opgeroepen uit te kijken naar de tweede verdachte, maar die man niet zelf te benaderen. Het incident waarbij mogelijk een vuurwapen is gebruikt had plaats in Oost-Nederland. Maar waar dat was en wat er is gebeurd, kon de politie nog niet zeggen.

Door de inzet van de politie konden er tijdelijk geen treinen stoppen op station Driebergen-Zeist. Inmiddels stoppen er weer treinen op dit station.