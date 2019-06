Trump ontkent dat hij vrouw heeft aangerand

De 75-jarige Carroll deed haar verhaal vrijdag in het tijdschrift New York Magazine. De aanranding zou zijn gebeurd in een kleedkamer van warenhuis Bergdorf Goodman in New York. Volgens Carroll vroeg Trump haar advies over een cadeau voor zijn toenmalige echtgenote en is zij daarbij door Trump aangerand.

Trump ontkent de beschuldiging en zegt dat Carroll het verhaal heeft verzonnen. „Ik heb deze persoon nooit van mijn leven ontmoet. Zij probeert om een boek te verkopen, dus dat zal haar motivatie zijn. Het boek zou in de fictiesectie moeten worden verkocht”, aldus de verklaring.

Carroll is een van zeker vijftien vrouwen die de afgelopen jaren met beschuldigingen van seksueel wangedrag door Trump naar buiten is gekomen.