Luxe uit eten op de parkeerplaats

Even later sta ik op mijn eigen parkeerplekje op de ruime parkeerplaats van De Parel en wordt mij een menu overhandigd. Het plan is even simpel als geniaal: uit eten in de auto op de parkeerplaats bij De (Mc)Parel.

Eigenaar Jeffrey Alberts, die het restaurant anderhalf jaar terug overnam van zijn vader, snapt achteraf ook niet dat hij er niet eerder aan dacht. „Maar we leefden lang in het ritme van persconferentie naar persconferentie. Steeds hopend op goed nieuws. Take away deden we niet, daarvoor zitten we te ver van de bebouwde kom. Bezorgen was om die reden ook geen optie, want we krijgen het eten niet op de juiste temperatuur bij mensen thuis en ik wil wel kwaliteit leveren.”

Onlangs werd hem duidelijk dat het nog wel even kon gaan duren. „En tijdens een slapeloze nacht bedacht ik dit. Denken aan wat je wél kunt doen. En wij hebben een grote parkeerplaats. Dus als McDonald’s dit kan, waarom wij dan niet?”

Proefetentje

Hij ging er gelijk mee aan de slag, overlegde met de gemeente en na een positieve reactie organiseerde hij een proefetentje op de parkeerplaats met wat bekenden. „Even de zwakke plekken eruit filteren. Zo bleek dat de houders waarin we drankjes serveerden niet handig waren. Die zitten al in bijna elke auto. En het was erg koud, dus heb ik nog snel mutsen gekocht voor al het personeel.”

Parel-playlist

Vervolgens op opende hij als eerste café-restaurant in Nederland de deuren weer. Of beter: de parkeerplaats. Waar hij snel ook nog een gezellig verlichte kunstboom had neergezet. „We laten de auto’s zo parkeren dat iedereen op die boom uitkijkt. We hebben op spotify ook een speciale Parel-playlist gemaakt, voor de mensen die dat willen.” Er is plek voor veertig auto’s. Reserveren vooraf is, zeker in het weekeinde, wenselijk, want het loopt heel goed.

Ik heb inmiddels een elektrisch waxinelichtje in mijn auto gekregen dat op mijn dashboard gezellig zit te wezen. Of ik iets wil drinken, wordt mij door mijn open autoraampje gevraagd en even later komt Tessa me een cola brengen. Ze geniet: „Je ziet het niet door de mondkap, maar ik loop echt met een big smile rond. Het is echt fantastisch om weer lekker bezig te zijn.”

Ja, het is even wennen. De afstanden zijn groter en in tegenstelling tot binnen staat hier buiten een soms stevige wind. „Soms moet je even je dienblad dusdanig manoeuvreren dat de wind er geen vat op krijgt. Maar het is tot nu toe nooit fout gegaan.” Ook niet bij het overhandigen van een dienblad vol eten aan iemand die in de auto zit? „Nee, ik vraag alleen soms wel een paar keer of ze het echt goed vast hebben voor ik het loslaat.”

Startkabel

Bovendien heeft Jeffrey aan alles gedacht: „We hebben het nog niet nodig gehad, maar een emmertje met sop staat klaar. Net als een startkabel voor als men iets vergeet uit te doen en de accu daardoor leeg is geraakt.”

Een paar auto’s verderop hebben dertigers Elles en Kelly het zich in hun camper iets makkelijker gemaakt dan de meesten. Zij hebben immers een tafeltje in hun auto en zijn daarop druk in de weer met hun voorgerecht: carpaccio. Kelly: „Met Valentijn heb ik hier al gegeten met mijn man. We komen hier normaal ook vaak. Nu ben ik met mijn vriendin. Later komt mijn man op de vouwfiets en hij rijdt ons dan naar huis. Dan kunnen wij drinken bij het eten.”

Ze hebben beide hun eerste glas wijn al half leeg. Ze genieten. „Dit is een leuk idee. We snakten ernaar om weer eens iets te doen. Daarnaast is het fijn dat we De Parel zo kunnen steunen.”

Gerrit en Lia de Jong nemen op dat moment hun gamba’s aan door het open autoraampje. „Of het zo makkelijk eten is? We gaan het zien”, lacht Gerrit. „Gezellig is het sowieso. Met een muziekje erbij en een lichtje.”

Komisch

Ook de familie Schutte zit in de auto te wachten op hun diner. Of ze het uit eten gaan gemist hebben? Vader Niels: „Ja, hallo zeg! Natuurlijk.” Zijn vrouw Debby: „Even eruit, gezellig. Lijkt me ook best komisch dit.” Zoon Jovi heeft spareribs besteld, een potentiële bedreiging voor de nog smetteloze bekleding in de auto. Maar hij belooft zijn vader alvast lachend: „Ik was de auto wel, pa.”

Even later heb ik wat broodjes met kruidenboter op. Dat was prima te doen in de auto. Ik maak me wel enige zorgen om de spareribs die Tessa me komt brengen. Keurig afgedekt met een dekseltje wordt het lekkers mijn autootje ingetild. Het blijkt zowaar geen enkel probleem. Het dienblad nestelt zich keurig tussen buik en stuur. En zolang je niet als een beest tekeer gaat met mes en vork, is het prima te doen. Wil je iets bijbestellen, dan is even knipperen met de lichten afdoende om een personeelslid te laten komen.

De spareribs zijn overigens verdomd lekker. Vandaar dat het me enige moeite kost die ene die overblijft - omdat ik vol zit - mee te geven aan het personeel. Maar meenemen mag en dus wordt hij keurig voor me ingepakt.

Veertig procent

Jeffrey geniet zichtbaar en loopt met enige regelmaat de auto’s langs om te zien of alles in orde is. „We doen het nu een week zo en halen ongeveer veertig procent van de normale weekomzet. Dat is mooi meegenomen. Maar vooral is het fijn weer bezig te zijn. En de klanten weer te spreken”

Is toiletbezoek eigenlijk mogelijk? „We moedigen het niet aan, maar als het moet kan het. Met één tegelijk.” Of hij zich zorgen maakt om lui die wegscheuren zonder te betalen? Iedereen zit immers al in een potentiële vluchtauto. „Nou, eerlijk gezegd niet. Er loopt ook genoeg personeel rond. Maar als iemand dat zou doen, in deze tijden, dan zou dat wel heel triest zijn.”