Wat bezielt trucker die 20 kilometer doorrijdt met vrachtwagen in lichterlaaie?

Agenten onderscheppen de vrachtwagenchauffeur eerder deze maand in het holst van de nacht. Op nu pas naar buiten gekomen dashcambeelden van de politiewagen is te zien dat de truck zonder banden over de snelweg scheurt. Tijdens de wilde rit vallen brandende stukken schroot van het voertuig. Het ijzer dat over het asfalt sleept, zorgt voor een flinke vuurzee. Onderweg verliest de trainer enkele wielen. Door de vlammen ontstaan langs de snelweg kleine bosbrandjes.

De politie probeert de trucker met zwaailichten en sirenes te stoppen, maar de man rijdt onverstoorbaar door. Uiteindelijk komt het geheel piepend en krakend tot stilstand.

Volgens Australische media tast de politie nog in het duister wat de chauffeur bezielde.