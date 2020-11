Veel landen gaan half december al vaccineren, wanneer volgt Nederland?

Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - Met het bericht dat het vaccin van de Brits-Zweedse farmaceut AstraZeneca voor 70 tot 90 procent effectief is, komt er voor de derde keer in korte tijd positief nieuws over de ’prik’. Is de verlossing van het coronavirus dan eindelijk nabij? Ondanks ronkende uitspraken van andere Europese landen gaat Nederland er vooralsnog van uit dat we tot begin volgend jaar moeten wachten.