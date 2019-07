Eis van 5 jaar cel tegen oplichter en charmeur

De man wist van de Toyota Prius van een van zijn slachtoffers te stelen. Ⓒ EPA

DEN HAAG - Het Openbaar Ministerie heeft een celstraf van vijf jaar geëist tegen een 47-jarige man uit Purmerend die in 2006 al eens is veroordeeld voor oplichting, maar volgens het OM daar mee is doorgegaan. „De verdachte heeft afgelopen twee decennia een spoor van financiële en emotionele ontwrichting achtergelaten”, zei de officier van justitie woensdag in de rechtbank in Den Haag.