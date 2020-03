Biden aan kop in voorverkiezingen ’Big Tuesday’

Nadat 52 procent van de stemmen is geteld staat Biden in Michigan op 53 procent. Sanders volgt met 41,7 procent van de stemmen. In de staat worden 125 gedelegeerden verdeeld. Winst in die staat geldt dan ook als de hoofdprijs.

Biden heeft volgens Amerikaanse media ook al de voorverkiezingen in de staten Mississippi en Missouri gewonnen. Er waren dinsdag ook nog voorverkiezingen in de staten North Dakota, Idaho en Washington.

De voorverkiezingen op dinsdag worden ook wel Big Tuesday genoemd, al staan veel minder gedelegeerden op het spel dan vorige week tijdens Super Tuesday.

Sanders (78) zorgde vier jaar geleden voor een verrassing door Hillary Clinton te verslaan tijdens de voorverkiezing in Michigan. De socialist boekte goede resultaten bij de eerste drie voorverkiezingen, maar moest sindsdien toekijken hoe zijn rivaal Biden een comeback maakte. De inmiddels opgestapte kandidaten Pete Buttigieg, Michael Bloomberg en Amy Klobuchar schaarden zich, net als velen in de partijtop, openlijk achter Biden. Alleen de eveneens afgehaakte Elizabeth Warren liet nog in het midden wie ze steunt.

Streep door campagnebijeenkomsten Sanders, Biden

Een campagnebijeenkomst van Bernie Sanders in Cleveland in de staat Ohio werd afgelast wegens de dreiging van het coronavirus. Een campagnemedewerker van Sanders zei dat besloten is de bijeenkomst niet door te laten gaan, omdat de autoriteiten in Ohio hun zorgen hadden geuit over „grote bijeenkomsten in overdekte ruimten.” Ook Biden heeft daarom een grote bijeenkomst in Ohio afgezegd.

Het zijn de eerste grote verkiezingsbijeenkomsten die in de aanloop naar de presidentsverkiezingen in november in de VS wegens het coronavirus worden geschrapt. Vanaf nu wordt bij elke geplande bijeenkomst apart gekeken gekeken of die door kan gaan.