Hoofdverdachte: Party King was een dekmantel

H. wordt samen met Alfons G. en Ed. L. gezien als hoofdverdachte in de omvangrijke drugszaak rondom het bedrijf. Daar zou op grote schaal zijn gehandeld in allerlei soorten synthetische drugs.

Taak- en celstraffen

Op 4 april 2016 werd door 1500 medewerkers van politie en justitie binnengevallen in ruim honderd panden. Meer dan dertig verdachten werden opgepakt. Veel verdachten zijn inmiddels al veroordeeld tot taak- en celstraffen. Onder hen de Tilburgse No Surrender-captain Corin Denis, die eerder deze maand 3,5 jaar cel kreeg, waarvan een half jaar voorwaardelijk.

H. was dinsdag maar kort bij de rechtbank, omdat hij te ziek is om de zaak uitgebreid te volgen. Hij zei bij de politie dat Party King schulden had en dat hij daarom G. en L. erbij haalde om uit de schulden te komen. Hij erkende ook drugshandel. Verdachten beriepen zich verder veelal op hun zwijgrecht.

Miauw-miauw

De rechtbank las uit den treure voor uit het dossier dat grotendeels bestaat uit uitgewerkte gesprekken die de verdachten voerden in het bedrijfspand. Ze werden ruim een jaar lang afgeluisterd. Bij Party King werd gehandeld in onder meer mdma, xtc, miauw-miauw, speed, cocaïne en ice, bleek uit de gesprekken. De bespioneerde mannen waren betrokken bij opgerolde drugslabs in onder meer Etten-Leur, Dronten en het Belgische Peer.

De drie hoofdverdachten en een verdachte producent zullen donderdag de strafeisen horen.