’Gemeente, maak vaart met snelheidsverlaging’

„Te hard rijdende auto’s zijn verreweg de grootste veroorzaker van een onveilig gevoel in het buurtverkeer. Vooral busjes of scooters van bezorgdiensten jagen mensen schrik aan. Maar ook vindt 66 procent van de 1050 ondervraagden in een VVN-onderzoek dat automobilisten te hard rijden en voor gevaar zorgen”, zegt Rob Stomphorst van VVN. „Daarnaast krijgen wij jaarlijks ook duizenden verontruste meldingen binnen van bewoners die zich grote zorgen maken over de onveiligheid in hun woonwijk vanwege veel te hard en onbesuisd rijdende auto’s en scooters.”

„Mensen verwachten dat de veiligheid wordt vergroot in hun woonomgeving als de snelheidsnorm naar 30 km/u gaat. Daar zijn ze ook zelf toe bereid, maar het is duidelijk dat er dan meer moet gebeuren dan alleen een verkeersbord vervangen”, meent Stomphorst. „Je moet ook maatregelen treffen waarbij het voor weggebruikers onaantrekkelijk wordt gemaakt het gaspedaal diep in te trappen. Dus drempels, rotondes, verkeerslichten, zebrapaden etc. om de snelheid er sowieso uit te halen.”

Rob Stomphorst (Veilig Verkeer Nederland)

Stomphorst stelt dat niet alleen het veiligheidsgevoel van bewoners en weggebruikers verbetert bij 30 km/u, het voorkomt ook veel slachtoffers. „Schattingen van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid geven aan dat met een snelheidsverlaging voor de helft van de 50 km/uur-straten 22 tot 31 procent van het aantal verkeersdoden en -gewonden kan worden voorkomen. Wij roepen gemeenten alleen daarom al op niet te treuzelen, maar haast te maken met de invoering van de snelheidsnorm naar 30 km/uur. Gelukkig zijn er al veel gemeenten, zoals Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht, die dit willen gaan doen.”