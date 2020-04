Echtpaar is 73 jaar getrouwd en overlijdt binnen enkele uren na elkaar

„Ze hebben nog: ’Ik hou van je’ tegen elkaar kunnen zeggen”, zo vertelt kleindochter Natalie aan WTMJ. „Opa en oma hielden elkaars hand vast en dat was hartverscheurend om te horen, maar ook hartverwarmend. We zijn zo dankbaar dat ze samen waren en dat ze zich daar ook bewust van waren.” Het ziekenhuispersoneel schoof hun bedden dichter bij elkaar zodat ze elkaars hand konden vasthouden, meldt de Milwaukee Journal Setinel. Via de telefoon en beeldverbindingen hielden ze contact met de familie.

Nathalie heeft haar opa en oma een dag voordat ze in het ziekenhuis overleden nog kunnen zien. „Ze wisten wat er ging gebeuren en ze hadden er vrede mee.”

Wilford en Mary leerden elkaar op de middelbare school al kennen, maar kregen echt een band toen zij hem brieven begon te schrijven terwijl hij moest vechten tijdens de Tweede Wereldoorlog. In 1946 gaven ze elkaar het jawoord, vlak nadat hij terugkeerde in Amerika.