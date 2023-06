China woedend nadat Biden president Xi Jinping ’dictator’ noemt

Biden maakte de opmerkingen tijdens een bijeenkomst met potentiële politieke donoren in Californië. Een dag eerder had de Amerikaanse buitenlandminister Antony Blinken nog een ontmoeting met Xi. Blinken is in China om de spanningen tussen de twee landen te verminderen.

Het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken heeft boos gereageerd. De uitspraken van Biden zijn „een schending van China’s politieke waardigheid” en „een openlijke politieke provocatie”, aldus een woordvoerder.

Blinken en Xi spraken maandag nog de wens uit de intense rivaliteit tussen Washington en Beijing te stabiliseren, zodat het niet tot een conflict komt. Ze slaagden er echter niet in om een grote doorbraak te bereiken tijdens de ontmoeting. Biden zei maandag dat hij vond dat de betrekkingen tussen de twee landen op de goede weg waren. Ook stelde hij dat er vooruitgang was geboekt tijdens Blinkens reis.

’Slager’

Overigens was het niet de eerste keer dat Biden verbaal uithaalde naar Xi. Zo noemde hij de Chinese president in februari 2020, toen hij nog campagne voerde voor het Witte Huis, een „straatcrimineel” (thug). De Russische president Vladimir Poetin zette hij in maart 2022, vlak na de invasie van Oekraïne, al eens weg als „een slager.” Eerder had hij Poetin al een „oorlogsmisdadiger” en een „moorddadige dictator” genoemd.

Vrijdag verbaasde de 80-jarige Biden zijn toehoorders toen hij, schijnbaar uit het niets, een toesprak over vuurwapengeweld in de VS beëindigde met de woorden: „God behoede de koningin, man (God save the Queen, man).” Een woordvoerster van het Witte Huis verklaarde nadien dat de opmerking bedoeld was voor iemand in het publiek. Ze zei niet op wie de president reageerde of wat de aanleiding was voor zijn woorden.