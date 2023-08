Man moet ex-vriendin ruim 1 miljard euro schadevergoeding betalen voor wraakporno

Het koppel ging volgens de vrouw – die in gerechtelijke documenten enkel geïdentificeerd wordt als ’DL’ – in 2021 uit elkaar „na een lange en moeilijke breuk”, waarna zij weer bij haar moeder ging wonen. De man had buiten haar medeweten echter toegang tot de bewakingscamera’s in die woning, waarmee hij naaktbeelden van zijn ex-vriendin maakte. Die verspreidde hij vervolgens op valse sociale media-accounts waarop haar familie, vrienden en werkgevers getagd werden, maakte hij een speciale website aan, en mailde hij de beelden ook rond.

De vrouw stapte naar de politie, maar die deed volgens haar advocaat niets met de zaak, waarop ze een burgerlijke rechtszaak startte. Het is niet duidelijk of de man van plan is om de schadevergoeding ooit te betalen: hij reageerde niet op zijn dagvaarding voor het proces, huurde geen advocaat in, en daagde niet op in de rechtbank.