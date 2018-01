Kamervragen over terugkeer Insiya

Een Indiase rechtbank bepaalde maandag dat Insiya terug moet naar Nederland, waar zij kan worden herenigd met haar Amsterdamse moeder Nadia. Het meisje werd anderhalf jaar geleden naar India ontvoerd door de vader.

Kamerlid Kuiken wil weten wat de precieze strekking is van het vonnis en of een eventueel hoger beroep de terugkeer naar Nederland in de weg kan staan. Ook moet het kabinet duidelijk maken wat het doet om te helpen bij Insiya’s terugkeer naar Nederland. Als dat gebeurt, dan zal ze van de Nederlandse ambassade in India een noodpaspoort krijgen.