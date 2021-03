Oppas gooit met baby, sluit zusje (3) op in ijskoud hok

Dat schrijft Het Laatste Nieuws. Toen de ouders van de kinderen hun kroost recentelijk kwamen ophalen, deed de overblijfmoeder uit Moorsel alsof haar neus bloedde. Alles was goed gegaan. „Zoals altijd, hé.”

De ouders merkten al snel dat er meer speelde. Het jongetje moest voortdurend braken. Zijn ouders belden Elke opnieuw. Was er niet toch iets gebeurd? Nee, en ’kindjes geven toch voortdurend over’, was het antwoord. Even later kwam ze met een andere uitleg: het kindje was gevallen en ze was het ’vergeten te zeggen’.

Opgesloten in hok

De ouders reden naar het ziekenhuis waar de zware mishandeling aan het licht kwam. Het jongetje had een hersentrauma en de artsen konden nog niet zeggen of hij het zou overleven. Ook kwamen eerdere mishandelingen aan het licht.

Toen de ouders ook met hun 3-jarige dochter gingen praten, zei het meisje: „Ik wil nooit meer teruggaan naar die mevrouw.” Later begon ze, hortend en stotend, meer te vertellen. De oppasmoeder had de baby hardhandig in de wieg gegooid. Zelf kreeg de kleuter ’straf’ en werd opgesloten in een hok. Buiten. De temperatuur was op dat moment 6 graden. Het meisje zat er een halve dag, aldus Vlaamse media, tot vlak voordat de ouders kwamen.

Aangifte

De ouders deden aangifte, de oppas werd verhoord. Ze biechtte de hardhandige behandeling van de baby op, net als eerder geweld. De baby was een ’onhandelbaar kind’ aldus de vrouw. Daar laten de ouders het niet bij zitten. „Ik kan alleen maar zeggen dat het om bijzonder ernstige feiten gaat”, aldus hun advocaat. De vergunning van Elke M. is inmiddels ingetrokken. De kinderen die ze onder haar hoede had, krijgen een nieuwe oppasmoeder.

De baby is geopereerd om de druk op de hersenen te laten afnemen en vocht vrijdag nog altijd voor zijn leven in het ziekenhuis.