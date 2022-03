Vijf vragen over de molotovcocktail: hoe effectief is de 'smoothie uit Lviv'?

Wat is een molotovcocktail precies?

Molotovcocktails maken is niet zo moeilijk. Met een glazen fles, een lont en wat brandbare vloeistof (zoals alcohol of benzine) kom je een heel eind. Dit is ook de reden dat de bommen in zoveel verschillende vormen en maten bestaan. Vaak wordt teer of afwasmiddel toegevoegd, zodat het goedje langer brandt en blijft plakken aan het doelwit.

Het handboek militair van Defensie omschreef een molotovcocktail vroeger als een zelfontbrandende brandbom gevuld met fosfor. Tegenwoordig heet iedere brandbom in een fles een molotovcocktail.

Wanneer werd de Molotov voor het eerst gebruikt?

Tijdens de Spaanse burgeroorlog gebruikten de troepen van generaal Franco deze wapens om de tanks van de republikeinen te bestoken. Die hadden hun tanks gekregen van de Sovjet-Unie, als teken van solidariteit. Het brandbare brouwsel werkte zo goed dat de Sovjet-soldaten ze de jaren daarna ook in andere oorlogen om hun oren kregen.

Waar komt de naam vandaan?

Diezelfde Sovjet-Unie viel in 1939 Finland binnen. De Russische minister van buitenlandse zaken, Vyacheslav Molotov, verklaarde op de nationale radio dat de hongerige Finnen door de luchtmacht bekogeld werden met voedselpakketten. In werkelijkheid bombardeerde de Sovjet-Unie Finland non-stop. Als grap noemden de Finse soldaten hun zelfgemaakte brandbommen molotovcocktails, ‘om te drinken bij de voedselpakketten.’

De Oekrainers vinden de naam toch te Russisch en hebben zelf een nieuwe naam bedacht: de ‘Lviv smoothie’. In grensstad Lviv wonen veel studenten, die nu een nachtclub hebben omgebouwd tot ‘smoothie fabriek’.

In Oekraïne zijn inwoners bezig met molotovcocktails. Ⓒ ANP

Is de cocktail effectief?

Vroeger waren deze brandbommen heel effectief. Door ze op de rupsbanden en gezichtspunten van tanks te gooien konden die geen kant meer op. Tegenwoordig worden de vlammende cocktails nog steeds veel ingezet bij gewapende conflicten. Wel zijn ze een stuk minder doeltreffend tegen moderne oorlogsvoertuigen. Die zijn simpelweg te goed gepantserd.

De Oekraïners voegen daarom tegenwoordig piepschuim toe aan het brandbare mengsel. Hierdoor ontstaat een soort napalm, de levensgevaarlijke mix waarmee het Amerikaanse leger de Viet Cong bombardeerde tijdens de Vietnamoorlog. Daarmee hopen de inwoners van Kiev de Russische voertuigen op afstand te houden.

Waarom is hij zo populair?

De molotovcocktail is goedkoop, effectief en makkelijk te maken. Vooral in gebieden waar burgers besluiten de wapens op te pakken is de Molotov al snel de meest praktische optie. Ook de Oekraïners proberen de Russische tanks op deze manier uit te schakelen. Of ze daarmee net zo succesvol zijn als de Spanjaarden en Finnen zal de tijd leren.