Moeder dode baby Sloterplas moet naar rechter

De dode baby werd op 8 juni 2016 door een wandelaar gevonden in een sporttas bij de Sloterplas, die waarschijnlijk eerder in het water had gelegen maar door iemand op de kant was gelegd. Het is niet duidelijk hoelang de baby - die hooguit een paar dagen oud was - daar heeft gelegen.

De gemeente regelde de begrafenis. Het jongetje is eind augustus 2016 begraven op begraafplaats Sint Barbara. Op de grafsteen staat ’Baby Sloterplas, juni 2016’.

Vrijheid

De vrouw werd vorig jaar in juni aangehouden en mocht haar proces in vrijheid afwachten. De vader van het kindje werd eerder al gevonden door DNA-verwantschapsonderzoek. Hij is als getuige gehoord en zette de recherche op het spoor van de moeder.

De advocaat van de vrouw, Geertjan van Oosten, probeert de openbare zitting van volgende week woensdag te voorkomen. Hij vindt de nog overgebleven verdenking van het verbergen van het lichaam onterecht. Volgens hem wilde zijn cliënte dat haar doodgeboren baby juist werd gevonden, zodat het kindje een begrafenis zou krijgen.