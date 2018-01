Seebregts: zaak tegen jihadisten plaatsen in tijd

Ⓒ ANP

SCHIPHOL - De verdenkingen tegen de zes verdachten in het terreuronderzoek ‘Context’ moeten uitdrukkelijk worden geplaatst in de tijd, de jaren 2013 en 2014. In die periode was er nog weinig bekend over de gruwelen die in Syrië zijn gepleegd door organisaties als IS. Ook was er nog geen sprake van aanslagen in Europa die aan IS gelinkt kunnen worden.