Stropers, drugsdumpers en smokkelaars: op jacht met de ’sheriffs van het duister’

Sterren

Marc-Marie Huijbregts slachtoffer van inbraak

Cabaretier Marc-Marie Huijbregts is het slachtoffer geworden van een inbraak. De komiek meldde zondagochtend op sociale media dat hij op zoek was naar een goede slotenmaker in Amsterdam. „Er is ingebroken en er moet een nieuw slot in. Uiterlijk morgen”, schrijft hij op Twitter.