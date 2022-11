Premium Het beste van De Telegraaf

In twee jaar tijd werden al zes illegale bordelen in Amersfoort gesloten Zorgen om geheime sekspanden: ’Soms bellen ze aan bij het verkeerde huis’

AMERSFOORT - In slechts twee jaar tijd werden er in Amersfoort minstens zes illegale bordelen gesloten. Deze week was het ook weer raak in de gemeente in de provincie Utrecht. Na tips van bewoners dat verschillende mannen regelmatig binnenwipten in een woning, ging er – nadat politie had geconstateerd dat er inderdaad sprake was van clandestien sekswerk – voor drie maanden een slot op het pand.