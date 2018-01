Leden Satudarah opgepakt voor mishandeling

Ⓒ HOLLANDSE HOOGTE

GELEEN - De politie heeft dinsdag drie leden van Satudarah aangehouden wegens afpersing, mishandeling en vrijheidsberoving van een man uit Heerlen. Volgens de politie werd het 52-jarige slachtoffer in december in het pand in Geleen waar de motorclub haar clubavonden hield, mishandeld en gedwongen zijn persoonlijke bezittingen af te staan.