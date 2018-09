Vorige week publiceerde de Volkskrant een wereldscoop onder de kop: ’Hackers AIVD leverden cruciaal bewijs over Russische inmenging in Amerikaanse verkiezingen’. Dat was een kop die veel beloofde: cruciaal bewijs voor inmenging. De eerste lezing was behoorlijk sensationeel, maar echt overtuigd was ik niet. Bij de tweede lezing kwam ik gekke gaten tegen, en bij de derde concludeerde ik dat de kop een wassen neus was.