Rotterdamse brug De Hef één dag uit elkaar voor megajacht Jeff Bezos

Het enorme schip wordt gebouwd bij een jachtbouwbedrijf in Alblasserdam. Om de zee te bereiken moet het door Rotterdam. Een andere brug, de Koninginnebrug, kan simpel worden geopend, maar bij De Hef is dat niet mogelijk.

De doorvaarhoogte van veertig meter is niet voldoende om het schip door te laten. Daarom is het verzoek ingediend bij de gemeente om het middenstuk tijdelijk te verwijderen, zodat een passage toch mogelijk is.

Alle kosten die de gemeente ervoor moet maken, worden betaald door Bezos via de scheepsbouwer. Het middendeel van de brug hoeft maar een dag eruit te worden gehaald, alleen kost dat veel voorbereiding. De gemeente heeft voor het werk een vergunning aangevraagd, nodig omdat het om een Rijksmonument gaat.

Renovatie

Na een jaren durende renovatie die miljoenen heeft gekost, had de gemeente nog gesteld dat De Hef met rust zou worden gelaten, maar daarvan komt Rotterdam nu terug. Als reden wordt opgegeven dat Rotterdam als maritieme hoofdstad van Europa juist mee moet werken aan een dergelijk project, ook omdat het goed is voor de werkgelegenheid in de regio.

Het jacht in aanbouw.

Bekijk ook: Jeff Bezos bouwt jacht van 500 miljoen in Nederland

Het Historisch Genootschap Roterodamum, dat zich richt op het levend houden van het verleden van Rotterdam, heeft al laten weten zich niet te kunnen vinden in het besluit en dat een verkeerde afweging wordt gemaakt.