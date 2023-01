Premium Het beste van De Telegraaf

Wilde zwijnen bijten wandelaars in Meerssen: ’Blijf ’s avonds weg uit natuurgebieden’

Meerssen - Er lopen bovengemiddeld veel wilde zwijnen rond in de natuurgebieden in Meerssen. Het heeft al tot vervelende ’confrontaties’ met recreanten geleid. In ieder geval twee wandelaars zijn gebeten.