Luchtverkeersleiding Eelde waarschuwt voor lasershow Piloten opgepast: kijk uit voor het concert van Rammstein!

Rammstein speelt met vuur. Ⓒ ANP

Groningen - In de Groninger gemeenteraad is nog wat discussie gaande over al dan niet vuurwerk bij het concert van Rammstein. Maar de luchtverkeersleiding van Eelde gaat daar alvast vanuit en waarschuwt piloten voor een ’lasershow’ van 5 tot en met 7 juli in het Stadspark.