Spaargeld weg na date met ’Shirley’

Nadat de afspraak was gemaakt, verschenen twee veel jongere vrouwen aan de deur. „Hét moment waarop alle alarmbellen moeten gaan rinkelen”, aldus de recherche in Oost-Nederland, die de verdachten opspoorde. Maar de vrouwen wisten vaak toch het vertrouwen te winnen.

Beltegoed

Wat volgde was een verhaal over het beltegoed van een van de vrouwen dat moest worden opgewaardeerd. Als de man dat via zijn bank regelde, zouden ze hem direct contant terugbetalen. „Het eigenlijke doel is het opwerpen van een groot rookgordijn”, aldus de politie. Uiteindelijk wisten de vrouwen hun slachtoffers, van tussen de 65 en 75 jaar, pinpassen afhandig te maken en pincodes te ontfutselen. Een van hen raakte 20.000 euro kwijt.

De opgepakte ’Shirleys’ zijn een 25-jarige vrouw uit Posterholt en een 22-jarige vrouw uit Landgraaf (beide Limburg). Hun mannelijke handlangers zijn 21 en 22 jaar en komen uit Eindhoven.