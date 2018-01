Opnieuw DDoS-aanval bij ING en ABN

Bij ABN Amro lag internetbankieren er, gezien de reacties van medewerkers, bijna een uur lang uit. Inmiddels zou alles weer moeten werken, aldus een woordvoerder. De aanvallen duurden de hele dag. ING laat weten dat de site en app niet goed bereikbaar waren, maar dat het euvel tamelijk snel was verholpen. „Het was een kortstondige DDoS-aanval”, zegt een woordvoerster van de laatste bank. „Na ongeveer een kwartier waren alle diensten weer beschikbaar”.

Medewerkers van de banken refereren op sociale media aan de cyberaanvallen, en vragen gefrustreerde bezoekers om kalmte. „Ik wil gewoon bij mijn geld! Overweeg de overstap naar een andere bank”, zo schreef een vrouw bijvoorbeeld, van repliek gediend door een medewerker van ABN Amro.

Rond 17.45 uur leek de storing van zowel ING als ABN zijn hoogtepunt te hebben bereikt. Banken en andere instellingen worden al dagen geplaagd door internetaanvallen, waarbij een server bewust wordt overbelast en een site slecht bereikbaar wordt.

Russen?

Niet alleen commerciële instellingen hebben last van de DDoS-aanvallen. Maandag werd bijvoorbeeld de Belastingdienst op de korrel genomen. Minister van Financiën Wopke Hoekstra verzekerde daarna dat de veiligheid van klantgegevens en het betalingsverkeer hier niet door in gevaar komt. Vervelend voor klanten is het wel.

Grote vraag is nog wie achter de recente reeks aan DDoS-aanvallen zit. Veiligheidsdeskundigen vermoeden, zeker vanwege de timing, een soort ’payback’ van de Russen voor het hacken van Russische hackers door de AIVD.