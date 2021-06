Activist Belarus steekt zichzelf in de nek op eerste dag proces

De 41-jarige Latypov is een van de duizenden activisten die zijn opgepakt sinds de omstreden herverkiezing van president Aleksandr Loekasjenko. Veiligheidstroepen hebben hard opgetreden tegen demonstrerende burgers.

De politie had Latypov in september opgepakt. Hij had in Minsk geprobeerd te voorkomen dat graffiti van de oppositie weggehaald zou worden. De activist wordt onder meer verdacht van het maken van protestsymbolen en verzet tegen de politie.

Blauwe plekken

De veertiger had volgens Viasna blauwe plekken toen hij dinsdag voor de rechter verscheen. Een kennis van Latypov zei tegen RFE/RL dat de activist daar zijn vader toesprak, die ook in de zaal was. Hij vertelde onder meer dat de veiligheidsdienst had gedreigd zijn familie en buren te vervolgen als hij weigerde te bekennen.

Latypov begon vervolgens „letterlijk zijn eigen keel door te snijden”, zei de getuige tegen RFE/RL. „Iedereen begon te gillen. Het lukte de politie aanvankelijk niet om zijn kooi open te doen en hij verloor het bewustzijn. Wij zijn toen uit de zaal gehaald.”

Viasna meldt dat Latypov kennelijk een pen gebruikte om zichzelf neer te steken. Lokale media berichten dat bewakers niet de juiste sleutels hadden om de kooi van de gewonde verdachte meteen te openen. Hij kon later alsnog naar het ziekenhuis worden gebracht en volgens de autoriteiten is zijn toestand stabiel.

Geschokte reacties

De oppositie reageerde geschokt op het voorval. Oppositieleider Svetlana Tichanovskaja, die onlangs in Nederland premier Rutte bezocht, zei op Twitter dat de daad van Latypov het gevolg is van „staatsterreur, repressie en martelingen in Belarus.” Politicus Andrei Sannikov sprak over een „wanhoopsdaad.”

De regering van het Oost-Europese land, dat soms de laatste dictatuur van Europa wordt genoemd, ligt in het Westen al langer onder vuur. Er ontstond in mei grote verontwaardiging over de gedwongen landing van een Ryanair-toestel in Minsk. Daar arresteerden de autoriteiten een dissident aan boord.