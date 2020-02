Stewardess ontslagen omdat ze 400 gram teveel woog

De vrouw werd in 2017 al aan de kant gezet, maar ze vocht haar zaak aan. De rechter heeft Malaysia Airlines nu in het gelijk gesteld. Volgens het bedrijf zou Hassim achttien maanden de tijd hebben gehad om zich aan te passen aan de nieuwe regels rondom gezondheid en gewicht die in 2015 werden ingesteld. De vrouw zou een bedrijfsarts aangeboden hebben gekregen om haar naar het juiste gewicht te helpen. Verschillende weegmomenten zou ze overgeslagen hebben.

De advocaten van Hassim claimen dat het minimale ’overgewicht’ haar er niet van weerhoudt om haar werk goed uit te kunnen voeren, aldus The Independent. Bovendien wijzen zij erop dat andere grote vliegmaatschappijen als KLM, Lufthansa en British Airways niet zulke richtlijnen rondom het gewicht van werknemers hebben en dat daar geen veiligheidsproblemen zijn.

De rechter bepaalde echter dat het Malaysia Airlines vrij staat om dergelijke regels in te voeren. „Het gewichtsbeheersingsprogramma is op geen enkele manier discriminerend omdat het van toepassing is op alle bemanningsleden en het bedrijf heeft er voortdurend voor gezorgd dat de aanvrager en alle bemmaningsleden alle mogelijke kansen kregen om hun optimale gewicht te bereiken.”