Trump aan tafel met Kanye, Elon Musk steunt De Santis

Als Trumps Republikeinse rivaal Ron DeSantis, de huidige gouverneur van Florida, mee wil doen aan de presidentsverkiezingen van 2024, dan kan hij rekenen op de steun van miljardair Elon Musk. De kersverse Twitter-eigenaar liet vrijdag via Twitter weten dat hij hoopt op een ’verstandig’ iemand als volgende VS-president en dat DeSantis volgens hem in dat plaatje past.

De 44-jarige DeSantis, die eerder deze maand overtuigend opnieuw het gouverneurschap van Florida binnensleepte, heeft nog niet officieel laten weten mee te willen doen aan de presidentsverkiezingen. Intussen wordt hij al wel gezien als de grootste Republikeinse concurrent van Trump.

Teleurgesteld

Musk antwoordde vrijdag ’ja’ op de vraag of hij DeSantis zou steunen. De rijkste man ter wereld schreef ook: „Mijn voorkeur voor het presidentschap in 2024 gaat uit naar iemand die verstandig is en tot het politieke centrum behoort. Ik had gehoopt dat de regering-Biden uitkomst zou bieden, maar ben tot nu toe teleurgesteld.”

De relatie tussen Musk en Trump is de afgelopen weken vaak in het nieuws, onder meer omdat de oud-president vorig jaar werd verbannen van Twitter, het sociale medium dat Musk vorige maand kocht. Vorige week besloot Musk na een peiling om Trumps account opnieuw te activeren, maar de Republikein heeft nog niets van zich laten horen en gebruikt in plaats daarvan zijn eigen platform Truth Social. „Dat is wat mij betreft oké”, zei Musk hier vrijdag over. Hij verwijt Twitter destijds een „grove fout” te hebben gemaakt door de zittende Amerikaanse president te verwijderen van het platform.

Zorg

Donald Trumps diner met West en Fuentes zijn voor zijn adviseurs ’een grote zorg’, schrijft The Washington Post. Een van hen, die anoniem wilde blijven, liet aan de Amerikaanse krant weten het ’verschrikkelijk’ te vinden dat Trump zich inlaat met de twee lieden ’die antisemitisme en haat hebben gepromoot’.

Donald Trump en Kanye West ontmoetten elkaar al eerder in 2018 in het Witte Huis. Ⓒ ANP

Zelf schrijft Trump dat het diner, dat op zijn resort Mar-a-Lago plaatsvond, „snel en saai” verliep. De oud-president beweert dat West het etentje had voorgesteld en „onaangekondigd met drie vrienden op de stoep stond”, zonder dat Trump daar iets vanaf wist.

Rapper West plaatste een video op Twitter met het bijschrift ’Ye 24’, vermoedelijk verwijzend naar een mogelijke gooi naar het Amerikaanse presidentschap. West zegt op camera dat hij Trump tijdens het etentje gevraagd heeft zijn ’running mate’ te worden, maar dat de oud-president daar schreeuwend op reageerde. „Hij vertelde mij dat ik zou verliezen”, aldus West.

West zag zijn samenwerking met onder andere Adidas vorige maand beëindigd worden vanwege antisemitische uitspraken die hij deed. De 24-jarige Fuentes staat volgens The Washington Post bekend om het aanprijzen van witte nationalistische ideeën, onder meer als politiek commentator op YouTube.