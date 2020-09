Studentenvereniging Rotterdam na uit de hand gelopen feest: ’Harde sancties’

President van het RSC, Pita Elhorst, noemt het gedrag van de studenten „onacceptabel” en „niet te rechtvaardigen.” „Voor de verantwoordelijken moet duidelijk een harde sanctie volgen”, aldus Elhorst. Om vast te stellen wat voor maatregel dat gaat worden, zoals bijvoorbeeld een royement of schorsing, wil de president eerst de uitkomsten van het politieonderzoek afwachten. Na het feest was het buiten ook nog enige tijd onrustig.

Ook wil de vereniging voorkomen dat er opnieuw huisfeesten of andere activiteiten georganiseerd worden in de studentenhuizen, en zoekt het samen met andere verenigingen, de gemeente en de universiteit naar oplossingen. „Wij denken dat een voorbeeld van een oplossing zou zijn om meer op onze sociëteit te organiseren, waar de ruimte is om alles volgens de maatregelen te laten verlopen en wij het goed kunnen controleren.”

Boete

De politie trad op omdat het vanwege de coronamaatregelen niet is toegestaan met zoveel mensen samen te komen in een huis. Uiteindelijk kregen 36 studenten een boete.

De Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb zei maandagochtend „diep verdrietig” te zijn over het gedrag van de studenten, bij wie hij overigens niet ver van in de buurt woont. „Ik hoop door de huidige maatregelen, die afgelopen zondag om 18.00 uur in werking traden niet nog scherpere maatregelen te hoeven treffen. Eventuele hardere maatregelen zullen de economie van Rotterdam raken.”

