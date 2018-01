Kabinet doet oproep aan politici Sint-Maarten: lever salaris in

Sint-Maarten is een zelfstandig land in het koninkrijk dus Den Haag gaat niet over de salarissen op het eiland. Knops verwoordt zijn advies aan de politici op het eiland daarom diplomatiek: „Ik zou het niet verkeerd vinden als ze daar nog eens goed naar kijken.” Dat zou volgens de CDA-bewindsman ook een goed signaal naar de bevolking zijn. „Er zijn gewoon mensen in diepe, diepe armoede in Sint-Maarten. Dat was ook al zo voordat de orkaan het eiland trof.”

De Tweede Kamer debatteerde vandaag over de wederopbouw van Sint-Maarten. Daarbij kwamen ook de komende verkiezingen ter sprake. Knops vertelde dat Nederland herhaaldelijk heeft aangeboden verkiezingswaarnemers te sturen, maar daar is nog geen reactie op gekomen. Volgens de staatssecretaris zou het goed zijn als Philipsburg die toch toestaat tijdens de verkiezingen en hij gaat het land daar nogmaals op aanspreken. „Als je niks te verbergen hebt, zou je ze gewoon kunnen toelaten.” Het eiland is berucht om zijn corruptie en er zijn talloze verhalen over stemmen die ’gekocht’ worden.

Knops ging in op de zorgen van onder meer de VVD. De staatssecretaris belooft dat het Nederlandse hulpgeld niet gebruikt zal worden om gaten in de begroting van Sint-Maarten te vullen. Als de eilandsregering in de toekomst geld tekort heeft, kan er wel ’liquiditeitssteun’ gegeven worden. Maar dat zullen geen giften zijn, maar leningen tegen aantrekkelijke voorwaarden.