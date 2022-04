Zonnige dagen voor de deur: RIVM waarschuwt voor de kracht van de zon

De temperaturen zijn inmiddels al flink gestegen en dinsdag wordt het op meerdere plaatsen 18 tot 20 graden. De komende dagen vertoont het kwik weer een licht dalende trend. „Zo koud als eerder deze maand wordt het zeker niet. Het blijft heel aangenaam aprilweer in de aanloop naar Pasen”, zegt meteoroloog Rico Schröder van Weeronline.

Woensdag zijn er in het westen en midden veel wolkenvelden. Daarbij is kans op een enkele lokale bui, maar op de meeste plaatsen is het droog. In het oosten en zuidoosten kan de zon af en toe schijnen. In de middag blijven we te maken houden met wolkenvelden en lokaal schijnt de zon. In het oosten en zuidoosten wordt het met 20 graden het warmst en vooral later in de middag stijgt de kans op een regen- of onweersbui.

Volgens Weeronline is het donderdag droog met wolkenvelden en tussendoor ook zon. In de middag kan heel lokaal een lichte bui ontstaan, maar de kans is klein en op veel plaatsen wordt het een droge dag.

Vrijdag wordt waarschijnlijk een geheel droge dag met wolkenvelden en zon. Bij een zwakke tot matige noordenwind wordt het niet warmer dan 12-13 graden in het noorden, een graad of 14 in het midden en 14 tot lokaal 16 graden in het zuiden.

De dagen daarna blijft het droog en wordt het wat zonniger. Met 14 tot 18 graden en een matige noordoosten- tot oostenwind is het uitstekend lenteweer.

Waarschuwing RIVM

Gezondheidsinstituut RIVM waarschuwt dat de kracht van de zon vanaf deze maand weer sterk is en dat een huid die er niet aan gewend is snel kan verbranden, soms al binnen twintig minuten. Dat kan uiteindelijk leiden tot huidkanker, aldus de organisatie. Veel uv-straling kan ook bijdragen aan de oogkwaal staar.

„Als je gaat genieten van de zon, zorg er dan voor dat je dit verstandig doet”, maant het RIVM. Het raadt aan met zonnebrandcrème (minstens factor 30), breedgerand hoofddeksel, kleding en zonnebril met uv-filter maatregelen tegen de zon te nemen, in ieder geval als je tussen 11.00 en 16.00 uur langere tijd in de buitenlucht bent. Tussen 12.00 en 15.00 is het beter om de zon helemaal te mijden en de schaduw op te zoeken.