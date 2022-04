Leerkracht met taartmes doet politiemacht uitrukken naar basisschool

Binnenland

Aanhouding na achtervolging op A27, explosief in auto gevonden

De politie heeft zaterdagochtend op de A27 bij Utrecht een man opgepakt na een achtervolging. Andere inzittenden van de auto zijn op de vlucht geslagen. Hoeveel dit er zijn is onbekend. Na onderzoek door explosievenexperts is in het voertuig een explosief aangetroffen.