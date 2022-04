Leerkracht met taartmes doet politiemacht uitrukken naar basisschool in Noordwijkerhout

Binnenland

Doden in Den Haag waren koppel, gaat om familiemoord

De twee doden die zondag zijn aangetroffen in een woning aan de Convivastraat in Den Haag zijn man en vrouw, meldt de politie donderdag. Uit onderzoek is gebleken dat de 77-jarige man zijn 68-jarige vrouw om het leven heeft gebracht, waarna hij zelfmoord pleegde.