Meer lichaamsdelen bij Sluis gevonden, vermoedelijk van Ichelle

De politie was donderdag opnieuw gaan zoeken in een kanaal bij het Zeeuwse Sluis, nadat dinsdag een gedeelte van het lichaam van de 29-jarige vrouw werd gevonden. Politie en justitie vermoeden dat Ichelle enkele weken in het kanaal heeft gelegen. De vrouw werd sinds 15 december vermist.

De politie kwam de vindplaats van het stoffelijk overschot op het spoor via technische informatie uit de auto van een gearresteerde 44-jarige vrouw uit Aardenburg. Zij zit sinds vorige week vast en wordt verdacht van moord.

De vrouw, die de enige verdachte is, heeft een winkel in de Burgemeester Erasmusstraat in Oostburg. In dezelfde straat zit het naaiatelier van het slachtoffer.