’Knopdrukker’ Hawaï dacht aan echte aanval

De fout is volgens de Federal Communications Commission (FCC) gedeeltelijk terug te voeren op miscommunicatie. Medewerkers van de verantwoordelijke overheidsdienst kregen een telefonische boodschap over een aanval. Die bevatte ten onrechte de mededeling ,,dit is geen oefening''.

De trainingsexercitie begon en eindigde met de woorden ,,oefening, oefening, oefening'', maar dat hoorde de medewerker naar eigen zeggen niet. De autoriteiten kregen eerder al veel kritiek omdat ze het valse alarm pas na bijna veertig minuten introkken. De directeur van de dienst en zijn tweede man stapten daarom dinsdag op.

Een poging van de gouverneur om mensen via Twitter gerust te stellen, liep bovendien een kwartier vertraging op. De man was zijn wachtwoord vergeten. FCC-hoofd Ajit Pai noemde de boze reacties op het valse raketalarm terecht. Hij wees erop dat panische burgers meenden dat hun laatste uur had geslagen.

