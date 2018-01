’De wind leidt mijn leven’

Kevin Langeree is dit jaar ’gewoon’ weer van de partij op het event ’King of the Air’. Hij hoopt er zich, net als in 2014, tot winnaar te laten kronen. Ⓒ Craig Kolesky

Kaapstad - Dat overwinteren in Zuid-Afrika niet alleen is weggelegd voor pensionado’s, blijkt aan de kust in Blouberg. Zo’n 25 kilometer ten noorden van Kaapstad wemelt het van de kitesurfers. De beste kiters ter wereld hebben zich hier verzameld om mee te doen aan het even prestigieuze als spectaculaire evenement King of the Air. Een van de Nederlandse deelnemers is Kevin Langeree (29). Telesport zocht hem op en sprak met de Noordwijker over zijn leven als professioneel kitesurfer.