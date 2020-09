Celstraffen voor woningoverval op bejaard stel

De twee bewoners van 80 en 81 jaar werden op 21 januari 2019 met veel geweld overvallen. Ze werden bedreigd door drie gemaskerde mannen met een mes, kregen pepperspray in het gezicht en werden vastgebonden. De daders hadden kennelijk het vermoeden dat er veel geld zou liggen, maar gingen er met slechts 260 euro en enkele sieraden vandoor. De impact voor het echtpaar is nog altijd groot, bleek op de zitting twee weken terug. Zo durft het duo nog amper de woning te verlaten.

Celstraffen

De jongste verdachte, Souhail B., was ten tijde van het plegen van de overval 17 jaar. Hij kreeg met zes jaar de zwaarste straf. Dat was mede omdat hij ook werd veroordeeld voor het plegen van twee overvallen in Lelystad in januari vorig jaar. Mohamed el B. kreeg 5 jaar en Chakir A. 4,5 jaar cel opgelegd. De rechtbank acht bewezen dat het drietal samen de gewelddadige overval pleegde.

De vierde verdachte, Yusuf A., kreeg 420 dagen cel waarvan 346 dagen voorwaardelijk. Zijn rol beperkte zich tot het besturen van de vluchtauto. De opgelegde straffen zijn vergelijkbaar met de eisen van het Openbaar Ministerie.