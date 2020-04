Politie pakt 27 mensen op na inval in Rotterdams gokpand

Ⓒ Politie Rotterdam

ROTTERDAM - De politie in Rotterdam heeft 27 personen opgepakt bij een inval in een illegaal gokpand aan de Innsbruckweg in Rotterdam. De agenten hielden alle aanwezigen, 26 mannen en één vrouw, aan. Ook namen zij ruim 10.000 euro, twee gokautomaten en twee auto’s in beslag.